Как зарегистрировать ИП без прописки

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, согласно п.3 ст. 8 Закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», можно только по месту прописки физлица — в закрепленном отделении ФНС. Поэтому, если вы находитесь далеко от адреса прописки, открыть ИП в ближайшей налоговой не получится.

Однако п.1 ст. 9 Закона №129-ФЗ разрешает регистрировать ИП удаленно. Нужно лишь направить в налоговую по месту прописки пакет документы, подписанный квалифицированной электронной подписью.