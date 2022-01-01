Как зарегистрировать ИП без прописки

Откройте ИП без визита в закрепленное за вами отделение ФНС — онлайн на сайте налог.ру с помощью электронной подписи.

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Правила регистрации ИП

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, согласно п.3 ст. 8 Закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», можно только по месту прописки физлица — в закрепленном отделении ФНС. Поэтому, если вы находитесь далеко от адреса прописки, открыть ИП в ближайшей налоговой не получится.

Однако п.1 ст. 9 Закона №129-ФЗ разрешает регистрировать ИП удаленно. Нужно лишь направить в налоговую по месту прописки пакет документы, подписанный квалифицированной электронной подписью.

Как открыть ИП онлайн: пошаговая инструкция

1.

Получите квалифицированную электронную подпись

2.

Подготовьте пакет документов:

  1. заявление о регистрации ИП по форме Р21001;
  2. копию паспорта со страницей регистрации
3.

Подпишите заявление на регистрацию электронной подписью

4.

Подайте заявление на регистрацию ИП на сайте налог.ру

Стоимость квалифицированная электронная подпись — 1 600 ₽

Получите электронную подпись для налоговой в Удостоверяющем центре СКБ Контур. Подписать и подать заявление на регистрацию ИП вы сможете с «Электронной подписью для физлиц»

В стоимость входит

  • Квалифицированный сертификат электронной подписи (КЭП)
  • Программа КриптоПро CSP для работы сертификата
  • Защищенный носитель электронной подписи
  • Автоматическая установка подписи за 15 минут
  • Сервис для подписания документов онлайн
  • Круглосуточная техническая поддержка
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