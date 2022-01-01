Как зарегистрировать ИП без прописки

Откройте ИП без визита в закрепленное за вами отделение ФНС — онлайн на сайте налог.ру с помощью электронной подписи.
Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, согласно п.3 ст. 8 Закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», можно только по месту прописки физлица — в закрепленном отделении ФНС. Поэтому, если вы находитесь далеко от адреса прописки, открыть ИП в ближайшей налоговой не получится.
Однако п.1 ст. 9 Закона №129-ФЗ разрешает регистрировать ИП удаленно. Нужно лишь направить в налоговую по месту прописки пакет документы, подписанный квалифицированной электронной подписью.
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Подготовьте пакет документов:
Подпишите заявление на регистрацию электронной подписью
Подайте заявление на регистрацию ИП на сайте налог.ру
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